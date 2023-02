Sõru sadama akvatooriumis elav hüljes vajab rahu

Pühapäeval, 26. veebruaril teatasid tähelepanelikud inimesed riigiinfo telefoninumbrile, et Sõru sadama akvatooriumis elutsev hallhüljes on viga saanud. Info edastati Keskkonnaameti piirkondlikule järelevalvele. Keskkonnaameti Hiiumaa büroo juhataja Marek Põld ütles Hiiu Lehele, et inspektorid käisid hüljest vaatamas ja pidasid nõu ka spetsialistidega. “See hüljes on ilmselt pigem vanem ja tal on tõepoolest midagi viga, aga praegu läks meie inspektorite eest ise vette,” ütles ta.