Sisulooja Viive-Kai Rebane: Soovin tuua inimesi loodusele lähemale

Aeg, mil videopõhine sisu kujundab ja juhib meediaruumi, on teinud juutuuberitest oma­laadsed kunstnikud. Üheks selliseks on foto- ja videograaf Viive-Kai Rebane, kelle maalilised kaadrid Hiiumaa loodusest on jõudnud tuhandete silma­paarideni üle laia maailma.

Tõusev täiskuu, hommikuudused niidud, virmaliste saatel lumisel väljal kappavad hobused – just nii muinas­jutuliselt esitleb Viive-Kai Hiiumaad oma YouTube’i kanalil. Kuigi looja on oma klippides kajastanud teisigi paiku, näiteks Lapimaad, tõi teda foto-ja videograafia juurde just Hiiumaa oma imetabaste maastikega, mida suviti mesinikuna töötades saarel ringi sõites koges ja teistelegi näidata soovis. „Eriti tahtsin seda kõike jagada välismaalastega,“ ütleb Viive-Kai. “Eestimaa ise ning meie inimesed ja elulaad on nii erilised.“

Tänaseks on soovist saanud tegelikkus ja suur osa Viive-Kai kanali tellijaid on pärit riikidest üle maailma. „Mul ei ole just tüüpiline YouTube’i kanal, mistõttu tõmbab see ligi väga huvitavaid inimesi, kellega on põnev elukogemusi jagada,“ sõnab ta. Nii on tema teed ristunud muuhulgas ukrainlasest mesiniku, kanadalasest keskkonnaaktivisti ja itaallasest

liustikeuurijaga. Enim vaatamisi tuleb põhjanaabritelt. „Paljud soomlased Eestit külastades Tallinnast kaugemale ei jõua. Äge on olnud neile näidata, et ka väljaspool pealinna on avastamist palju.“