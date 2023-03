Silmabuss säästis lapsi pikast arstijärjekorrast

Lühinägevust esineb lastel aina enam, sest ekraane on palju ja lapsed viibivad vähem õues, kuid paljud lapsed oma lühinägevusest ei tea.

Hiiumaal kohapeal silmaarsti ei ole ja ooteajad on pikad, praegu saab broneerida aegu juulikuuks. Kuigi Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) silmaarstid käivad saarel vastuvõtte tegemas mitu korda kuus, on vajadus teenuse järgi siiski oluliselt suurem ning sageli tuleb vajalike silmauuringute jaoks sõita Tallinna. Sellisel juhul on palju abiks ITK liikuv silmakliinik, mis eelmisel nädalal Kärdlat külastas.

„Sõidame bussiga kooli ette, lapsed käivad koolipäeva jooksul vastuvõtul ehk meie lähme arstidena patsientide juurde, mitte vastupidi. Bussis kohapeal saame teha kõik esmased vajalikud uuringud. Nii hoiame kokku laste kui ka nende perede väärtuslikku aega,“ tõi Kärdlat külastanud doktor Kadi Palumaa esile bussi eeliseid.