Sild Saaremaale ja surnud vares taskus

Ajendiks Kärdla osavallapea kirjutis Hiiumaa targast tulevikust, arutles teadlane Toomas Kokovkin teisipäevases kogukonnalehes Hiiumaa tuleviku variantide üle. Arutlus lõppes julge soovitusega Hiiumaal Riigi­kogusse hoopis saarlane valida. Tõesti?!

Valimiseelsetel nädalatel kuuleb kõige uskumatumaid lugusid helgest tulevikust. Õnneks on hiidlase selgroog kadaka­puust, mis ühe külafilosoofi kinnitusel tagab, et enne kui tuul pole vähemalt kolm päeva samast suunast puhunud, „äi pööra iidlane pääd ka mätte“. Samast elutarkusest lähtuvalt saab küsimusele, mida on UNESCO biosääriala Hiiumaal viimase 30 aastaga muutnud, vastata, et midagi ju halvemaks ka ei ole läinud.

Reaalsuse kaardistamisel ja tuleviku kavandamisel tasub esimese asjana ette võtta andmed ja maailmatrendid. Vabatahtliku Kõrgessaare osavallakogu esimehena pisut ka saareelu praktiliste muredega kokku puutununa juhin tähele­panu, et Hiiu nali võib olla vaimukas, kuid arengu­plaaniks alati ei kõlba. Elektrikõikumised hambaarstikabinetis, mis seadmeid rikuvad, ei tundu naljakad sellele, kel puur parajasti suus vuriseb, ja viis päeva hoopis ilma elektrita ei ole enam üldse naljakas.