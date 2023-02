Selveri kampaaniaga annetati Hiiumaa haiglale üle tuhande euro

Hiiumaa Selveri juhataja Anu Tammearu andis sõbrapäeval, 14. veebruaril, Hiiumaa Haigla juhatajale Riina Tammele üle 1042-eurose annetussumma, mis koguti detsembrikuu jooksul Selveris kampaaniaga “Koos on kergem”. Riina Tamm ütles, et annetussumma eest on kavas soetada uued ratastega voodid vastsündinutele ja kui võimalik, üks jälgimismonitor, mida saaks kasutada ka haigla erakorralise meditsiini osakonnas, intensiivravis või sünnitusel. Annetussummat koos kaisukaruga üle andes lausus Anu Tammearu, et rõõm on vahendada Hiiumaa inimeste panust sellesse, et uuenev Hiiumaa haigla oleks veel natuke toredam. Annetussummat olid vastu võtmas ka Hiiumaa haigla õendus- ja kiirabijuht Monika Ild ning ravijuht Juuli-Ann Tähiste.