SELGITATI PARIMAD | Hiiumaa laskesportlased sihivad tulevikku

Neljapäeva õhtuti kogunevad Hiiumaa laskespordi harrastajad Käinas, Tuuletorni keldrikorrusel. Seal on Hiiumaa Laskespordi Klubi tegutsenud viimased kümme aastat. Treeningutel osaleb enam kui 30 huvilist, pooled neist täiskasvanud ja pooled lapsed-noored. Juhendaja Kalmar Tikerpuu sõnul on parim vanus trennidega liitumiseks 11–12 eluaastat, kui suur mänguhuvi on üle läinud ja ollakse valmis tõsiselt keskenduma. Korraga saab lasketiirus trenni teha kümme inimest, üheteistkümnes rada võetakse kasutusele võistluste ajaks.