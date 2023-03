See pole võistlus võistlemise pärast

126 inimest on andnud rahulolu uuringus oma hinnangu elule Hiiumaal kui „väga rahul”. Sama kinnitavad Hiiu Lehele kolm Suure­mõisa kooli õpetajat, kellele tundub meie 15. koht selles pingereas teenimatult madal.

Uuringus ja õpetajate sõnades ühtib ka see, mida Hiiumaal enim hinnatakse – turvalisus ja roheline elukeskkond. Miinustena tuuakse uuringus välja rahulolu valitsemise ja teede olukorraga.

Natuke tekitab küsimusi, kui tõsiselt saame võtta uuringut, millele on vastanud vaid ligikaudu 1,5% Hiiumaa elanikest. Ja huvi tekitab see, millised oleks tulemused, kui vastanuid oleks rohkem. Kas siis oleksime saanud esikoha?

Eks ikka tahaks ju igas edetabelis number üks olla. Või hoopis, et mingeid edetabeleid üldse ei tehtaks. Et need niikuinii ju midagi erilist ei näita ning võistlemise või võidu nimel ei saa ju iga päev elada.

Ent saab arvestada sellega, et need inimesed ei ole valimis juhuslikud. Kui nad on midagi öelnud ja nende vastustest on midagi välja tulnud ning see on mõne kategooria täiesti punaseks ajanud, ei tasu silma kinni pigistada. Suure tõenäosusega on seal siiski tõetera sees. Ja muidugi ei tohiks neist punastest kohtadest välja teha vaid võistlemise ja esikoha pärast. Ikka nende oma inimeste pärast, kes juba niikuinii arvavad, et siin on hea elada ja oleme esikohta väärt. Kuidas neil veel parem oleks? Kuidas nad ei läheks siit ära? Kuidas neid siia veelgi rohkem tagasi tuua?

Mõne vihje ikka saab.