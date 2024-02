Rulett ja pokker: on neil midagi ühist?

Kasiinod, kus emotsioonid kõiguvad seinast seina, on läbi aegade pakkunud filmitegijatele tohutult ainest. Vahel kogu filmi teematikas, vahel üksikutes stseenides.

Filmidest oleme ka näinud, et osade mängude puhul on suure laua ümber kogunenud arvestatav hulk ülesköetud närvidega mängijaid ning kaasaelajaid, teises kasiinomängus istuvad aga mängijad mõtlikult ja vaikselt laua taga, kõigil ees ülitõsised näod. Vahe on selles, et esimesel juhul on mängitakse ruletti, teisel juhul aga hoopis pokkerit.

Mõnele võivad need mängud tunduda väga sarnased, ühed kasiinomängud ju kõik – ometi on erinevus pokkeri ja ruleti vahel väga suur. Üks joon on mõlemal mängul aga siiski ühine: rulett ja pokker kuuluvad kõige populaarsemate kasiinomängude hulka nii tavakasiinodes kui ka veebikasiinodes. Mõlemat mängu saab proovida ka Vivatbet Eesti internetikasiinos Vivatbet.ee.

Peamine erinevus nende kahe mängu vahel tuleb ilmselt kõige selgemini välja sellest, kui palju on maailmas professionaalseid pokkerimängijaid ja kui suur on professionaalsete ruletimängijate arv. Proffidest pokkerimängijaid, kes elatuvadki peamiselt vaid pokkerimängust, on üle maailma kümneid tuhandeid.

Seevastu ruletiga on lood teised. Ruleti puhul kehtib ütlus, et kui sa mängid ruletti elatise teenimiseks ja oled endiselt veel elus, siis võid sa tõesti pidada end professionaalseks ruletimängijaks. Jah, ajalugu tunneb mõnda üliõnnelikku ruletimängijat, kes on ühe kasiinoskäiguga pannud taskusse väga suure summa. Kordades rohkem on teada aga neid, kes on korraga kogu oma vara kaotanud.

Huvitava faktina saab välja tuua, et näiteks nii Briti ärimees sir Philip Green kui ka brasiillane Pedro Grendene Bartelle, kellele mõlemale õnn ruletilaua taga lausa miljonitevääriliselt naeratas, olid rikkad juba enne. Mis on tegelikult ka mõistetav, sest miljonilisteks võitudeks peavad lisaks uskumatult heale õnnele ka algsed panused kuuluma tavainimesele enamasti üle jõu käivatesse suurusjärkudesse.

Mis on aga need põhjused, miks pokkeriga saab profitasemel elatist teenida, ruleti osas on aga võimalus pea olematu?

Fakt on, et õnnefaktorist ei saa mööda kummagi mängu puhul, kuid ühel juhul saab mõtestatud tegevusega midagigi muuta, teisel juhul mitte.

Et pokkeriga pikemas perspektiivis edu saavutada, on lisaks õnnele vaja ka spetsiaalseid oskusi ja teadmisi, paljuski tuleb kasuks hea analüüsivõime ning strateegiline mõtlemine, samuti mängib rolli inimpsühholoogia tundmine. Tasemel pokkerimängijal on võimalus oma oskuste lihvimisega vähendada õnne rolli ning suurendada võiduvõimalusi ka siis, kui kaardid pole just parimad. Algajal pokkerimängijal reeglina professionaalidega ühe laua taha asja ei ole – enne lihvitakse oma oskusi võimaluste piires väiksemates seltskondades või online-kasiinodes, näiteks saab seda teha ka Vivatbet Eesti internetikasiinos Vivatbet.ee

Seevastu ruletilaua taga ei saa mängija oma tegevusega mitte kuidagi mängu tulemust mõjutada. Jah, olles panustanud kogu oma raha näiteks mingile kindlale numbrile või värvile, võid sa alati loota oma taskusolevale „õnnekivile“ või kanda hea õnne jaoks näiteks punast värvi riietust – reaalsuses peatub ruletikuul aga ikka juhuslikul värvil ja numbril. Tõsi – varasematel aegadel on olnud juhtumeid, kus kasiinopetturid on üritanud ruletilaua mehhanisme saboteerida nii, et kuul peatuks mingis kindlas kohas. Tänasel päeval, kus kasiinod on ülihästi turvatud, ei ole aga ka selliste pettustega võimalik oma tulemust muuta.

Fakt on, et ruletiga rahateenimisele lootma jääda ei tasu, selle asemel on mõistlik oma vaba aeg kulutada pigem pokkerioskuste lihvimisele. Isegi kui sul ei ole vähimatki plaani pokkerit kasiinodes mängida, siis vähemalt mõtlemisvõimet arendab see ikka. Ja see on juba suur boonus, mis tuleb elus üldisemaltki kasuks!