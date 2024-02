Romantilised sõbrapäeva kingitused, millest unistab salaja iga naine

Lähenemas on iga-aastane peavaluallikas kõigile Hiiu meestele – mida oma kallimale valentinipäeva puhul kinkida? Kui kingituste otsimine ja valimine on ületamatu raskusega ülesanne, siis võid natuke spikerdada ja lugeda selle kohta, mida naised tegelikult ihaldavad. Vaatame üle parimad kingiideed, mille seast võid leida just selle õige kingituse.

Ehteid kipub juurde tulema, nende hoiustamiseks sobivaid viise aga mitte

Kui kipud erinevate sündmuste tähistamiseks juveelipoodidesse kiikama, võib Sinu kaasal olla kogunenud korralik varamu käevõrusid, sõrmuseid ja kaelakeesid. Oled Sa aga uurinud, kuidas kaasa neid hoiustab? Lihtsalt sahtlis või mõnes vanas telefonikarbis? Seekord jäta kaelakee poodi ning osta hoopis juba olemasolevate ehete hoiustamiseks mahukas ehtekarp .

Ehtekarbid aitavad ehteid hoiustamisel kaitsta ning võimaldavad neid organiseerida täpselt nii, kuidas ise soovid. Ehtekarbi ostmisel ei pea enam mõtlema, kuhu jäi see üks eriti ilus sõrmus ega ka kaelakeede kette üksteise küljest lahti harutama – ehted on suurepäraselt organiseeritud ja alati ühes kindlas kohas. Kui Sa pole kindel, millist ehtekarpi osta, tutvu enne valiku tegemist e-poodides saada olevate variantidega ja loe näpunäiteid.

Kodune maniküüri-pediküürikomplekt

Paljud naised naudivad lihtsat kingitust iseendale – ilusad ja hoolitsetud küüned nii kätel kui jalgadel. Siiski peab tõdema, et maniküüri- ja pediküüriteenus on aasta-aastalt muutunud aina kallimaks ning seetõttu loobub järjest enam naisi regulaarsest küünehooldusest. Kui oled tähele pannud, et Sinu kaasa on lõpetanud oma sagedased visiidid küünetehniku juurde, võib see olla märk sellest, et majapidamisse on tarvis osta kodune küünehoolduskomplekt.

Õnneks on tootjad pea kõik küünte hoolitsuse jaoks vajalikud tooted ja juhised pannud komplektidesse kokku, mis jätab kasutaja teha vaid samm-sammulise juhendi järgimise. Näiteks pakub iluseadmete tootmise gigant ProfiCare e-poodide kaudu oma klientidele suurepäraseid elektrilisi küüneviile ja nahaviile, mis muudavad küünte hoolitsuse ja paksenenud sarvnaha eemaldamise lihtsamaks kui kunagi varem. Küünelakitootjad nagu Essence ja OPI pakuvad omalt poolt täiskomplekti küünelakke. Kodune küünehoolitsus on ka suurepärane hobi ja oskus, mille üle iga harrastaja uhkust tunneb.

Armuelu vürtsitavad kinkekomplektid

Sõbrapäeva kingitused võivad olla ka kelmikad. Valentinipäev on ideaalne aeg üllatada oma kallimat kas erootilise kinkekomplektiga või kehale maalitava šokolaadiga. E-poodide valikus leiab nii massaažiõlisid, erinevat erootilist kosmeetikat kui ka mänguasju, mis toovad külmal talvisel ajal magamistuppa kuumust ja kirge.

Kui magamistuppa kuuluvate kingituste ostmine füüsilisest poest tundub täiesti mõeldamatu – mis siis, kui keegi näeb, mida ma ostan? – on internetipoed mugavaks lahenduseks. Erootikakaubad toimetatakse kliendini diskreetsetes pakendites, millelt ei leia selle sisu kohta ühtegi vihjet. Pole vahet, kas plaanid osta laia valiku erinevaid mänguasju või ainult ühe massaažiõli – Sinu ostu sisu jääb vaid Sinu teada.

Ootamatu valentinipäevakink: abielu

Kui oled pikalt mõelnud oma kooselu ametlikuks tegemise peale, võib just sõbrapäev ehk 14. veebruar olla õige aeg abielu sõlmimiseks. Rahvastikuregistri andmetel on sõbrapäeval abiellu astumine kasvav trend ning romantiline pulm armastusele pühendatud päeval on sageli naiste salajane südamesoov. Kui aga abielu tundub selle aasta plaanidest välja jäävat, võid teha hoopis abieluettepaneku. Enne suure sammu astumist aga veendu, et tunnete oma kallimaga samamoodi, sest muidu võib unistuste päev muutuda hoopis õudusunenäoks.

Kuigi oleme välja toonud hea valiku kingiideid, võib Sinu kaasa olla selline inimene, kes eelistab asjadele kvaliteetaega. Sellisel juhul tee broneering oma lemmikrestorani ning naudi romantilist õhtut koos oma kaaslasega.