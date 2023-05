Rohuküla – Heltermaa liinil purunes senine üleveorekord

Mandri ja Hiiumaa vahel oli reisijaid 47 789 ja sõidukeid 23 035. Reisijate arv kasvas võrreldes möödunud aasta aprilliga 6%, sõidukite arv jäi möödunud aastaga samale tasemele. Rekordiline ülevedu oli ka Virtsu-Kuivastu liinil.

„Aprill tõi meile järjekordse rekordi. Kindlasti on siin oma roll lihavõttepühadel ning ilusal ilmal,“ võtab aprilli tulemused kokku TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

„2023. aasta esimese nelja kuu jooksul oleme kahel liinil kokku teinud 6 499 reisi, millega on suursaartele reisinud 528 856 reisijat ja 267 905 sõidukit, seda oli vastavalt 8% ja 2% rohkem kui 2022. aasta samal perioodil. Saared olid populaarsemad juba eelmisel aastal, aga nüüd on reisijaid veelgi rohkem ja saartel käib elu täie hooga,“ rõõmustab Randveer.

Reisijate arv jõudis 0,5 miljoni piirini

27. aprillil, sama kiiresti ja juhuslikult ka samal päeval jõudis reisijate arv 0,5 miljonini ainult 2019. aastal. 2023. aasta 4 kuu reiside, reisijate ja sõidukite arv on TS Laevade tegevusajaloo suurim.

Viimase 12 kuu jooksul (perioodil 2022 mai kuni 2023 aprill) reisis kahel liinil kokku 2,34 mln reisijat ja 1,1 mln sõidukit. Viimati oli reisijate arv nii suur 2019. aastal (ligi 2,4 mln).