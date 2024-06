ROHUKÜLA SADAM | TTJA kontrollis Rohuküla sadamat

29. mail käis tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet sadamas. TTJA tehnikaosakonna ekspert Reino Bürkland ütles, et tegid 29. mail paikvaatluse Rohuküla sadama kai nr 2 ja 3 kaldarampide seisukorra fikseerimiseks. Mõlemad rambid vajavad remonti ja sadamapidaja, AS Saarte Liinid on planeerinud need käesoleva suve jooksul korda teha. Bürklandi sõnul on kai nr 2 kaldarambi suurimaks mureks korrodeerumine vähese kasutamise tõttu. See kaldaramp on mõeldud Regula sildumiseks.