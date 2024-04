Riin Viigipuu luuletus sai teadusluulekonkursi preemia

Tartu Ülikooli loomaökoloogia nooremteadur Riin Viigipuu on hästi tuntud ka Hiiu Lehe lugejale kui paljude margi- ja loodusteemaliste uudiste autor. Oma viimases uurimistöös on Viigipuu keskendunud inimtekkelise müra mõjule loomadele. Konkursil varia-auhinna saanud luuletuses räägib ta meie sisemisest savanniloomast, kes tänapäeva elukorralduse tõttu on suures segaduses ega oska meid ohtude eest kaitsta.