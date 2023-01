Riik pindab tänavu Hiiu maakonnas 24 km teid

Transpordiamet kuulutas välja hanke teekatete pindamistöödeks Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakonnas 2023. aastal. Hanke eeldatav maksumus kokku on 3,7 miljonit eurot.

Hiiu maakonnas on kavas pinnata 24 kilomeetrit teid, Läänemaal 33, Pärnumaal 66, Saaremaal 84 ja Viljandimaal 108 kilomeetrit teid.

Remondilõikudel on olemasolev pindamis­kiht kulunud, kohati esineb katte serva murenemist ja piki- või võrkpragusid, löökauke ning roopaid.

Hanke võitja parandab kahjustused ning hööveldab teepeenrad. Säilitusremondiks ehk kulumiskihi taastamiseks/rajamiseks on vajalik katte pindamine vastavalt katte tüübile ja liiklusintensiivsusele, selgub hanke­dokumentidest.

Samuti peab töövõtja määrama igal teelõigul kvaliteetse töö teostamiseks vajaliku sideaine ja mineraalmaterjali koguse sõltuvalt liiklusintensiivsusest, tööde teostamise ajast, ilmast ja muudest teguritest sõltuvalt.

Tööde teostamiseks on aega neli kuud, garantiiperiood on 36 kuud. Eeldatav tööde algus on maikuu, pakkumusi saab teha

15. veebruarini.