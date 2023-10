UHKED MENÜÜD | Restoranide nädalal osaleb kaheksa toidukohta

Sel laupäeval tähistataval soome-ugri hõimupäeval alustab Hiiumaal sügisene restoranide nädal. 21.–28. oktoobrini vältaval maitsete festivalil pakuvad kohalikud restoranid ja kohvikud erimenüüd. Kuna tegemist on koolivaheaja nädalaga, siis on saarel erinevaid tegevusi lastele ning külastajaid ootab koolivaheaja filmiprogrammiga Hiiumaa kino. Samuti on avatud metsa- ja matkarajad. Töögurmaanidele pakutakse saarel ka kaugtöö tegemise võimalust.