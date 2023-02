Reigi pastoraadis saab tuba uue põranda

Taotlus kultuuriloolise muinsuskaitseobjekti Reigi pastoraat ühe ruumi põranda remondiks sai muinsuskaitseameti toetuse. Tööd toimuvad eeloleval suvel.

Pastoraadi plaanil toana nr. 6 tuntud ruumi põranda hetkeolukord on avariiline selliselt, et ruumi kasutamine on muutunud ohtlikuks. „Tänu projektile saab ruum jälle kasutuskõlblikuks ja tibatilluke osa Pastoraadi suurest restaureerimisprojektist tehtud!“ väljendas rõõmu Reigi pastoraadi renoveerimise projekti juht, kunstnik Maret Kukkur. Ta rõhutas olulist – põrand, mis nüüd remonditakse, saab selline, et hiljem pole vaja hakata ümber tegema.