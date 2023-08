Regionaallennud võiksid olla broneeritavad ühest kohast

Augusti algul Suuremõisas toimunud regionaallennundusseminaril arutati kohalike lendude olulisust mitme nurga alt. Läbiv küsimus ettekannetes ja aruteludes oli, kas Eesti saab õppida teiste vigadest. Lennundusklastri turundusjuht Stella Täht toob välja aruteludel enim kõlama jäänud mõtted.

Seminari avasõnad lausus Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja: „Lennundus on Hiiumaal esmatasandi teenus, suurem osa arste käib visiite tegemas lennutransporti kasutades, samuti on olulised meditsiinikopter, merepääste ja kiireloomulised kaubaveod. Hiiumaal on lennundusega väga hästi, sobivad lennuajad ja taskukohane hind, 12 lendu nädalas 33-kohalise lennukiga. Suurem lennuk on toonud reisijate arvu kasvu, eelmise aastaga võrreldes ligi 3000 reisijat enam.“