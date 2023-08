Reede õhtul Hiiumaa Arenduskeskuses toimunud üldkoosolekul valiti piirkonna esimeheks Evelin Lehtsaar , kes võitis valimistel senist piirkonna juhti ja Kärdla osavalla vanemat Aivar Viidikut.

Koosolekul otsustati, et piirkonnal on koos esimehega viieliikmeline juhatus. Lisaks piirkonna juhile osutusid Hiiumaa piirkonna juhatusse valituks Riho Rahuoja, Andres Onemar, Üllar Laid ja Aivo Kriiska. Viidik juhatusse kandideerida ei soovinud. Tema sõnul on erakonnas kaks leeri, kellel on tuleviku suhtes eriarvamused.