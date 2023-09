Ravimtaimede kuningas must pässik korja kase otsast ja lisa toidule

Kase jaoks tüütu parasiit, inimkonna jaoks tõeliselt väekas metsaravitseja must pässik ehk chaga , rahvasuus veel ka kasekäsn, kasekreeps, kasekäbakas, must torik ning must kõbjas, on laialdast kasutust leidnud juba mitmeid sajandeid tagasi.

Peetud on teda lausa ravimtaimede kuningaks ning hinnaliseks kingituseks Jumala poolt. Muistse Aasia ravitsejad leidsid, et chaga tagab tervisliku tasakaalu inimese eluenergias, säilitab nooruslikkuse, tagab pikaealisuse ja toetab keha immuunsüsteemi. Ammustest aegadest on musta pässikut kasutatud loodusliku tulehakatajana ning kangale värviandjana. Huvitava leiuna on Soomest avastatud suurtest kausikujulistest pässikutest valmistatud šamaanitrummid.