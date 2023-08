Rasmus Puur: Pärdi muusika avab ukse suurtele tunnetele

Pühapäeval, 3. septembril jõuab Hiiumaale Nargenfestival ja Pärdi päevad. Arvo Pärdi ja Veljo Tormise muusikat esitab Kärdla kirikus Vanalinna Hariduskolleegiumi orkester, mida dirigeerib Rasmus Puur.

Puuri jaoks on see esimene kord, seista Kärdla kirikus publiku ees, kuigi kontserte on ta siin varem korduvalt kuulamas käinud. Ta on enda sõnul Hiiumaal tihe külaline, sest omab siin arvukalt sõpru ja tuttavaid, kelle juures peatuda. Ka on tema vanaema pärit Hiiumaalt Reikama kandist, kuigi enam siin ei ela. “Sellegipoolest valdab mind Hiiumaale sattudes alati soe äratundmine,“ ütleb Puur.