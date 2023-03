Rahvuspargi asemel võib tulla mõni muu kaitseala tüüp

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt tehtud Hiiumaa rahvuspargi rajamise ettepanekute arutelus on kõne all, milline looduse kaitsmise vorm oleks kõige otstarbekam.

Keskkonnaminister Madis Kallas on arutanud Hiiumaa rahvuspargi teemat nii ELFi kui ka kohaliku omavalitsuse esindajatega. „On arutatud selle üle, milliseid eesmärke rahvuspargi moodustamine täidaks ja millised on erinevad võimalused nende saavutamiseks,“ vahendas ministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Marju Kaasik.

Kaasiku sõnul kuulub Hiiumaa Lääne-­Eesti Biosfääriala koosseisu, mille uuendatud programm hiljuti kinnitati ja uuendamisel on Hiiumaa valla üldplaneering. Mõlemad dokumendid võimaldavad suunata küsimusi, mis duubeldaks rahvuspargi eesmärke.

„Nüüd on arutelu koht, milline looduse kaitsmise vorm oleks otstarbekam. Kohtumisi sel teemal tuleb veel,“ kinnitas Kaasik ning ütles, et lahkuva ministri jaoks on väga oluline, et räägitaks läbi kohalike elanike ja omavalitsusega.

„Eestimaa Looduse Fond ei ole taganenud nägemusest, mille kohaselt oleks rahvus­park hea lahendus nii Hiiumaa looduse kui kultuuri parimaks säilimiseks,“ ütles kommentaariks ELF juhatuse liige Siim Kuresoo. „Samas oleme valmis arutama ja kaasa mõtlema kõiksugu teiste lahenduste leidmiseks, mis aitavad säilitada loodus­väärtusi.“

ELF metsaekspert Liis Kuresoo täiendas, et nende ettepanekut tuleb edasi menetleda, mis sisaldab ekspertiisi kaitse alla võtmise otstarbekuse, kaitseala tüübi ja muude taoliste asjaolude väljaselgitamist.

„Elame teadmises, et meie ettepanekut menetletakse looduskaitseseadusest lähtuvalt,“ ütles Liis Kuresoo.