Rahakratt Rannapaargus: rääkige rahast ja tehke rohkem koos!

Investeerimisblogija, kes avalikkuse ette ilmub vaid lateksist tuvimaski ja kupüüridega kaunistatud keebis ning kutsub end Rahakratiks, ütleb, et rikkaks saavad kõik, kes kulutavad vähem kui teenivad.

Praegu vaid passiivsest tulust ära elav 37-aastane mees tegeleb ise peamiselt korterite odavalt ostmise, korda tegemise ja välja üürimisega. Viie aastaga on ta kasvatanud oma rikkuse erinevate investeeringutega poole miljonini. Esimese asjana soovitab ta kõigil, kes samuti tahaks suuremat rahalist sõltumatust, hakata vähem kulutama. “Kõik inimesed, kelle sissetulekud ületavad väljaminekuid, saavad paratamatult varem või hiljem rikkaks,” kinnitas ta Hiiumaa investeerimisklubi kohtumisõhtul Rannapaargus. Seda lihtsat tõde kordas ta oma tunniajase esinemise jooksul mitu korda, toonitades, et see ei pea tähendama kõigist mõnudest loobumist. Enda elust tõi ta näite, kuidas tavatses iga päev linna pealt kohvi osta. Ühel hetkel aga võttis selle sama raha ja hakkas seda iga päev hoopis investeerimiskontole kandma.