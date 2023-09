Ragne Rüütelmaa avaldas singli

Koorimuusikat viljelev Ragne Rüütelmaa avaldas koos Rae Kultuurikeskuse segakooriga Heliand 2. septembril oma esimese singli “Tuul”, mille sõnad ja muusika on mõlemad tema enda loodud.

Hiidlasest koorijuht Ragne Rüütelmaale meeldib eksperimenteerida koorimuusika ja produtseeritud muusika kooslusega. Hinnates mitmehäälsust, kirjutas ta singli “Tuul” just ansamblile, koorile ja elektronmuusikale. Produtsendiks oli Tõnu Laidla. Singli “Tuul” video on salvestatud tänu Rae Kultuurikesusele ja Jalta Productionsile. Video on filmitud Rae vallas, kasutades olulisi looduskauneid paiku, mis annavad edasi muusika mõtet.