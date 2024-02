RADAR | Kõpu radar aitaks sõda ära hoida

Kõppu rajatava radari kiirgusohust suuremgi on lähinaabrite mure, et sõja korral saab Kõpu radarist sõjaline sihtmärk, mis seab ohtu ka nende elu. Asjatundjad ütlevad, et sõja ajal pole ohutu kuskil ning radarist oleks hoopis kasu sõjaohu ennetamisel.