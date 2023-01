Mullu septembris käis Kärdla linnaraamatukogus Tervisemuuseumi delegatsioon, et otsida tervise­edendamise koostöökohti ja esimene tulemus on käes – tasuta muuseumi­piletid hiidlastele.

„Meil on nüüd ühine toode,“ teatas Kärdla linnaraamatukogu direktor Annely Veevo Hiiu Lehele. Järgmisest nädalast saab raamatukogust laenutada Tervisemuuseumi pileteid, et käia ise või koos perega ja täiesti tasuta Tallinnas Tervisemuuseumis.

Kärdla raamatukogus on saadaval Tervisemuuseumi kolm perepiletit ja kolm üksikpiletit. „Laenupileteid saab laenutada samamoodi nagu raamatuid ja ajakirju,“ selgitas Veevo.

Piletid on varustatud RFID koodidega ja triipkoodidega ja neid saab broneerida RIKSWEBi kaudu. „Kindlasti tuleb need ka tagastada,“ rõhutas Veevo. Piletite laenutuse tähtaeg on kolm nädalat nagu raamatutelgi.

„Meie koostöö eesmärgiks on pakkuda Hiiumaa elanikele vaba sisse­pääsu Tervisemuuseumisse ja tuua seeläbi nii muuseumid laiemas mõttes kui ka raamatukogud inimestele lähemale,“ selgitas Veevo. Tal endal on ikka veel meeles aastatetagune Tervisemuuseumi külastus: „See oli väga huvitav ja seal sai kõiki asju näppida.“

Sarnast laenusüsteemi praktiseerib Tervisemuuseum ka Tallinna Kesk­raamatukoguga, mis on kaasanud veel ühe muuseumi.

Veevo leidis, et oleks tore, kui Kärdla raamatukogu sarnane koostöö laieneks ka mõnele teisele muuseumile. „Mul paar mõtet sellel teemal on, eks paistab, kuidas läheb,“ lisas ta.

Eesti tervisemuuseumi direktori Kadri Rannalaga sai Annely Veevo tuttavaks ühes suvekoolis. „Meil tekkis hea klapp, mistõttu julgesin teha talle ettepaneku, et kui nad juba Hiiumaale tulevad, võiksid kaasa võtta konkreetsed ideed, kuidas hiidlastega koostööd teha.“

Mullusel kohtumisel osales 15 inimest, kellest kolm tervisemuuseumist ning ülejäänud Kärdla põhikoolist, lasteaiast, noortekeskusest, kultuurikeskusest, raamatukogust, Hiiumaa arenduskeskusest ja vallavalitsusest. Arutelu käigus tekkiski mitmeid mõtteid, kuidas koostööd teha.

Tol kohtumisel tõdes tervise­muuseumi direktor, et paljud inimesed isegi ei tea, et selline muuseum on olemas. Kui aga vaadata muuseumi kodulehte, siis juba see on väga intrigeeriv – Tervisemuuseum kutsub avastama inimkeha sisemust ja värskendama teadmisi meditsiiniajaloost.

Eesti Tervisemuuseum asub Tallinnas, aadressidel Lai tänav 28 ja 30. Muuseum asutati 1921. aastal Tartus, likvideeriti 1950. aastatel ja taasavati 1980. aastal. Muuseum kogub ja ühtlasi eksponeerib Eesti meditsiini­ajaloo materjale, näiteks fotosid, trükiseid, instrumente. Eelvaadet näeb veebilehel tervisemuuseum.ee