Raamatuäri on kolmekümne aastaga muutunud mitu korda

Raamatupoodi ei ole Hiiumaal juba aastaid. Sarnaselt ülejäänud Eestiga on ka siin raamatuäri langenud nõiaringi ohvriks, kus ostjate vähesuse tõttu raamatute hinnad tõusevad ja mida rohkem need tõusevad, seda vähem on ostjaid. Seda enam, et Hiiumaal on tarbijaid niigi vähe.

Endiselt saab Hiiumaal raamatuid laenutada raamatukogudest ja tellida e-poest pakiautomaati. Samuti müüvad raamatuid Selver ja Coop. Valik raamatuid on saadaval Hiiumaa muuseumis ning mõnda Hiiumaaga seotud raamatut saab soetada Kärdla raamatukogust.

Coopi kaubandusjuht Ruta Tammeveski ütleb küll, et Coop Hiiumaa raamaturiiulid on väga lühikesed. „Müük on talveperioodil tagasi­hoidlik, aga suvel kolmekordistub. Ka jõulud tõstavad raamatute müüki.“ Ostuvalikute kohta sõnab Tammeveski, et ostetakse just uuemaid raamatuid ja rohkem pakuvad huvi eluloo-, laste- ja loodusraamatud. Populaarsed on ka laste tegelusvihikud.