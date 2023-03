Purustatud tank osutus väga populaarseks

Kärdla sadamas eksponeeritud vene tanki valvanud G4S turvamees tegi ajaviiteks omapärast statistikat ja luges kokku, et teisipäeva hommikul kella kaheksast kuni kolmapäeva hommikul sama ajani käis purustatud sõjamasinat vaatamas 600 inimest.

Kokku seisis Ukrainas Kiievi lähistel mullu 31. märtsil purustatud T-72-tüüpi Vene armee tank Kärdla sadamas kolm ööpäeva. Eile päeval viidi tank tagasi mandrile ning peale ringirändamist leiab see lõpuks koha sõjamuuseumis Viimsis, kuigi seda sooviks endale ka Tahkunas asuv Hiiumaa militaarmuuseum.

ERR vahendas muuseumijuhi Ain Tähiste sõnu, et Tahkunas on Ukraina sõja ekspositsiooni nurk juba täna olemas. „Seal on selle sama riistapuu, mis selle tanki võib-olla puruks tegi, Javelini tankitõrjeraketi konteiner, siis on meil seal mannekeen Ukraina sõduri vormis, siis on meil üks Ukraina-teemaline digimaal ja vot nüüd selline puruks lastud tank on puudu,“ rääkis militaarajalooseltsi juhatuse liige Ain Tähiste rahvusringhäälingule.

Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill nentis siiski, et tanki pole plaanis Hiiumaale deponeerida.

Ukraina sõjas tabamuse saanud T-72-tüüpi Vene tank saabus Eestisse kaitseministeeriumi, Eesti Sõjamuuseumi ja Ukraina kolleegide koostöös. Samasugune väljapanek toimub ka Lätis, Leedus ja Saksamaal.

Kaitseministeeriumi teatel sümboliseerib tank, mille Ukraina kaitsjad sõja algusfaasis purustasid, Ukraina rahva ja sõdurite kangelaslikkust ning Eesti ja teiste lääneriikide abi olulisust Ukraina kaitsmisel. Samuti Vene agressori sõjapidamist ja mentaliteeti

21. sajandil.