Hiidlane Karmen Telvik (23) jõudis telesaate Eesti otsib superstaari 20 parima sekka ehk stuudiovooru, mille otseülekanne on eetris sel pühapäeval. Rahvahääletus otsustab, kas näeme teda saates ka edaspidi.

Pühapäeval eetris olnud teatrivoorust edasi pääsemise uudist kuuldes puhkes Karmen pisaratesse ja ta kinnitab, et see oli täiesti siiras. “Pingelangus oli lihtsalt nii suur,” avaldab ta põhjuse. Noore laulja sõnul on viivitus kohtunike otsuse ootel päriselus veelgi pikem kui telekas paistab.