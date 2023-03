Pühalepa tornikiivril rauast kleit

Pühapäevaks oli Pühalepa kiriku tornikiiver saanud ümber rauast sõrestiku. Neil tellingutel hakkavad uuel nädalal ronima plekksepad, kelle töö on kiiver vaskplekiga katta. Puidust torni hooldamine on kulukas ajaliselt ja rahaliselt, seetõttu otsustas kogudus plekist kattematerjali kasuks. 6. aprillil toimetatakse restaureeritud ja kullaga kaetud kukk tornitippu tagasi. Sündmust on oodatud vaatama kõik.