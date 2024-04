Ülestõusmispühade nädalavahetus tõi saarele aasta esimese rohkemate külalistega perioodi, mis politsei kinnitusel suuremaid probleeme kaasa ei toonud. Nädalavahetust ilmestas Kärdla kirikus täismajale antud ja väga positiivse vastukaja saanud kontsert.

TS Laevade andmeil vedasid parvlaevad pühadenädalal Hiiumaa ja mandri vahel 5416 sõidukit ja reisijaid 11 826. Võrreldes eelmise aasta lihavõttenädalaga oli sõidukeid viie ja reisijad kaheksa protsendi võrra vähem.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp tõdes, et lõppenud nädalavahetusel oli Hiiumaal rohkem rahvast ja ka liikluses osalejaid. Mandrilt seekord lisajõude ei kutsutud ning saarel sai turvalisus tagatud oma jõududega. Kogu pühade vältel kontrolliti sõidukijuhtide kainust, kolme päeva jooksul ligi 200 juhti. “Rõõm on tõdeda, et kõik kontrollitud juhid olid kained ja said jätkata oma teekonda,“ ütles Raudsepp.

“Kuigi meie kainuskontrollid pikendavad veidi autojuhi sihtkohta jõudmise aega, olid liiklejad igati mõistvad,“ tänas Raudsepp sõidukijuhte mõistva suhtumise eest.