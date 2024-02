PÜHA LEPA LEHT | Kärdla tänavaauke põhjustab vulgaarse nimega haruldane kivim

Teisipäevases Hiiu Lehes ilmus tõsiseks tegev artikkel Pühalepa valla pealinnas Kärdlas, Vabaduse tänaval järjepidevalt ja müstiliselt tekkivate tänavaaukude kohta. Vaatamata linnavalitsuse ennastsalgavale võitlusele lahendamatu probleemiga, kaob pind igal kevadel jalge alt.

Esmalt tuleb nõustuda artiklis toodud väitega, et tegemist on hooajalise nähtusega, mida on tõestanud ka aastatepikkune järjepidevus. Kuna artklis probleemile lahendust ei leitud, otsustas Püha Lepa Lehe maapõuetoimetus pühendada mõned tunnid nähtuse lahendamisele.