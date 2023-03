Postimees: Transpordiameti juht kaotaks laevadel kohalike sooduspileti

Transpordiameti juht Priit Sauk, kes on kritiseerinud saarte vahelist transporti, kui raharaiskamist, ütles Postimehele kuidas tema arvates peaks kaotama saarteeelanike parvlaevasoodustuse.

«Kohaliku inimese parvlaevapileti hind on puhas poliitiline otsus, ökonoomikaga ei ole sel midagi pistmist,» ütles Sauk. Tema arvates on saared võrreldes Kagu-Eestiga hoopis paremas seisus. Sauk ei karda, et teda selliste väljaütlemiste eest materdama hakatakse, sest ta on lubanud jääda ausaks. Tema sõnul on kõik inimesed võrdsed.

Minister Riina Sikkut kinnitas, et laevaliikluse harvendamist või sooduspileti kaotamist plaanis ei ole.