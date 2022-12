Pooltühjad parvlaevad tekitavad reisijates imestust

Aeg-ajalt näeb Heltermaa-Rohuküla vahel kurseerivatel parvlaevadel vaatepilti, kus sadamasse jäävad maha sõidukid, kuigi laeval justkui ruumi oleks.

Viimati tõstis teema rambivalgusesse ettevõtja Heiki Hanso, kelle ühismeedias tehtud postituse all tõusis arutelu, kus viidati ka varasematele taolistele juhtumitele. Hanso ütles, et tollel

29. novembril, mil ta oma puukraanaga laevale sõitis, jäi peale teda kaile ootama üks kaubaauto, mis oleks vaba ruumi poolest laevale mahtunud küll.

„Pakkusin veel laadijale, et paneme reka peale, ma mahun selle taha kenasti ära, aga too kiirustas aparelli üles tõstma,“ kirjeldab Hanso Heltermaa sadamas toimunut ja illustreerib seda videoga laevast, kus palju vaba ruumi.