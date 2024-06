POLITSEI | Sulgege uksed, kui teid kodus pole

Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juhi Marko Kallase sõnul sõitsid Kärdlasse kaks Ukraina registreerimismärgiga autot. Sõidukis viibivad mehed käivad erinevate hoonete juures ja otsivad tööd. Isikud rääkisid vene keelt ja pakkusid, et võivad vahetada hoonel katusekivid ära. Patrull ei tuvastanud, et saart külastanud mehed oleksid mõne süüteo toime pannud. “Ülejäänud juhtumite osas on samuti näha, et mehed otsisid tööd,“ ütles Kallas ja lisas, et Ukraina registreerimismärgiga sõidukid lahkusid kell 14.30 väljuva praamiga Heltermaalt.