Poliitilised valikud

Ajal, mil endalgi rasked ajad, tekitavad vastuolulised otsused palju küsimusi. Hiiumaa Vabakooli pidava ühingu mõneks ajaks rendimaksetest vabastamine seda igal juhul on ning kinnitust andis sellele ka viimane volikogu.

Viimane otsus on vaid üks paljudest, millega vald vabakooli on toetanud. Pole ime, et ajal, mil kitsikus on käes, ajab ühe pisikese erakooli toetamine nii mõnelgi kopsu üle maksa.

Õigusega.

Lapsed ootavad kohapuuduse tõttu lasteaiajärjekorras, Hiiumaa koolivõrku on soovitatud ümber korraldada. Seda muret ei leevenda kindlasti vabakooli toetamine.

Teised ütlevad, et Kõpus pole ammu olnud ei kooli ega lasteaeda. Vabakooli tulek on kohalike ja vallajuhtide sõnul kohalikku elu hoogustanud. Ja ka hariduse saamise vormi mitmekesisus pole ju suures pildis halb. Kui nüüd saaks veel kindluse, et kool ikka püsib. Siis vast ei viiks kahtlevad lapsevanemad oma lapsi koolist ära.

Jälle õige.

Eks igaühel ongi oma tõde ning taolistel juhtudel taandub kõik poliitilistele valikutele. Võimul olev koalitsioon on rahvalt mandaadi saanud ning enamusega saavad nad teha just selliseid otsuseid, nagu nemad heaks peavad. Eeldatavalt siis enne analüüsides ning valides olemasolevatest valikutest parima.24

Küll aga on juba näha, et taolised otsused vabakooli sulandumist Hiiumaa haridusmaastikule paraku kaasa ei too. Juba volikogus sai kuulda, kuidas lauale löödi “omad ja need teised” vastandumise kaart.