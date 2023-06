Põdrakanepiga tervenda vaimu ja valmista gurmeerooga

Kaunid kõrgustesse pürgivad kirkavärvilised roosakaslillad põdrakanepi puhmad, ümbritsetud sadadest sumisevatest mesimummudest, loovad suvele täiesti teistsuguse jume kui senimaani. Olles avanud esimesed alumised õied, sümboliseerib põdrakanep, loodusliku kalendrina, südasuve kohalolu. Mida ülespoole vart õienupud avanevad, seda lõpupoole jõuab ka suvi.

Nii nagu on heal lapsel mitu nime, on ka kõrgelt hinnatud põdrakanepit rahvasuus kutsutud mitmeti. Hellitavalt on teda nimetatud näiteks karukanepiks, metssireliks, pöördpajuks, tulipiitsaks ning rebashannaks.