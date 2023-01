Perekond Saue pärjati Kultuuripärli tiitliga

Üle mitme aasta tuli Hiiumaa Kultuuripärli tiitel spordi valdkonda. Selle sai perekond Saue. Elutööpreemiaga tunnustati tenniseentusiast Tiiu Masingut.

Tiiu Masingule elutööpreemiat üle andes sõnas Hiiumaa spordiliidu juhatuse esimees Anton Kaljula, et ta on aastaid Hiiumaale toonud häid sportlasi ja tegevusi ning neid elus hoidnud. Tiiu Masing ütles tänades, et tegeleb praegu Hiiumaa 35aastase tennise loo kirja panemisega. Just loo, mitte tulemuste kokkuvõttega, mida leiab mujaltki. Masing tahab kirja panna selle, kuidas tenniseklubi tegevus Hiiumaal alguse sai. Siis, kui suuri võimalusi veel ei olnud ning kuidas see ajas kasvas ja arenes. “Nii tore on kõike seda uuesti läbi käia,” ütles ta. Kas see ka raamatuna vormistatud saab, Masing veel praegu öelda ei osanud, aga ehk aeg näitab.