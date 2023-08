Pendelrände tuiksoonel

See, et Hiiumaal töötavad inimesed, kes siin iga päev ei ela, muutub järjest tavalisemaks. Kindlasti on valdkondi, kus selline korraldus pole võimalik, aga üks, kus ilma selleta enam elu ettegi ei kujutaks, on meditsiin.

Suur osa Hiiumaa haigla arstidest töötab siin vahetustega ja käib tööle mandrilt. Muidugi tähendab see haigla jaoks seda, et osa nende asutusest töötab kui hiiglaslik logistikakeskus – kuidas inimesed siia saada, millal nad tulevad, millega, mis päeval, kus nad magavad, ja nii edasi. Aga teisest küljest toob see endaga kaasa midagi väga väärtuslikku – erinevaid kogemusi.

Kui palju laiem on silmaring, mis näinud elu siin ja sealpool merd. Kui palju rohkem on kogenud käed, mis ravinud lisaks väiksele ka suures haiglas. Kui palju avatum on meel, mis harjunud kokku puutuma uute olukordade ja inimestega.

Hiiumaa haigla kiirabijuht on öelnud, et kes tahab saada heaks kiirabiarstiks, võiks seda tööd enne Hiiumaale lõplikult paika jäämist kindlasti ka kusagil mujal teha. Samamoodi julgustas president oma külaskäigu ajal Hiiumaa Gümnaasiumi noori saarelt ära minema, et siis õpitu ja kogetuga siia kindlasti tagasi tulla.

Ja samamoodi annab Hiiumaa kogemusi vastu. Hiiumaa haigla suvised abiarstid ütlevad kui ühest suust, et see on väga hea koht, kus teha arstina oma esimesed sammud. Siin võib näha lähedalt asju, mida mandril arstitudengina ei kohtaks. Toivo Tänavsuu ütleb, et tuleks hea meelega ka talvisel ajal Tartust ülikoolitundide kõrvalt siia tööle. Küll aga nendib ta naljaga, et selleks võib tal tarvis minna helikopterit.

Selline liikumine, edasi ja tagasi, mandrilt siia ja siit mandrile, meie eludest enam tõenäoliselt kuhugi ei kao. Koroona, mis korraks küll kinniste uste ja akende taha sulges, on tagantjärgi vaadates pendelrännet vaid süvendanud, sest inimeste mõtlemine oma elu- ja töökoha suhtes on kardinaalselt muutunud. Hiiumaad vaadates julgeks öelda, et oleme osanud selle muutuse omaks võtta ja sellega kohaneda. Tegelikult ongi sellisest pendeldamisest, mille käigus sünnib kvaliteet, hiidlastel vaid võita.

Nii palju, et tasuks lausa mõelda sellest naljaga õhku visatud helikopteri mõttest.