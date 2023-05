Pea sadakond pensionäri pidutses Kultuurikeskuses

Väheaktiivsuses või norutamises Hiiumaa pensionäre süüdistada ei saa. Möödunud pühapäeval Kärdla Kultuurikeskusesse üle Hiiumaa kokku sõitnud üheksakümmend pensionäri tähistasid eakate päeva lustlikult, kuid valutasid südant sellepärast, kas nende hääl poliitikamaastikul kostma jääb.

Hiiumaa Pensionäride Ühenduse esinaine Tiiu Vannas nimetas ava­sõnades, et ka nemad on tähelepanelikult lugenud vallavalitsuse tellitud juhtimisauditit. Praeguse osavalla süsteemi juures on osavallakogu liikmeks vähemalt üks eakate esindaja.

Murekohaks märkis ta selle, et soovituse – likvideerida osavallad –

rakendamise korral kaob vahetu võimalus vanemaealistel enda hääl kohalikus omavalitsuses kuuldavaks teha. Või jääb võimalus olla teemadega kursis oluliselt väiksemaks.

Tasakaalus ja demokraatliku ühiskonna aluseks on võimalikult võrdsete tingimuste loomine informatsioonile ligipääsemiseks – nõnda on sõnastanud Eesti Pensionäride Ühenduste Liit.

Üheks võimalikuks lahenduseks Vannase sõnul võiks olla eakate nõukogu moodustamine. Selle struktuuri praktika juba toimib Eestis omavalitsustes, kus pole osavaldasid.

Tõsisemad teemad läbi kaalutud võis pihta hakata pea kahetunnise kontserdiga, mille sisustasid Hiiumaa eri piirkondade eakate esindajad ise.

Lavalauad tantsisid kuumaks Kõrgessaare Päevakeskuse seeniortantsurühm Martad ja line-tantsurühm Roosid, Kärdla Kohvitantad ning Pühalepa Lustilised. Mõnusa huumoriga vürtsitatud vahepala esitasid Ester Tammis ja Evi Sadul. Vahepeal said kõik huvilised koos Kõrgessaare toolitantsurühmaga Pitsud teha tantsulisi võimlemisliigutusi toolidel istudes. Ainsad lauludega ülesastujad olid sedakorda Pühalepa naised, kes kõiki kuulajaid oma lauluhäälega rõõmustasid. Üllatuskülalisena üles astunud Kärdla Linnaorkester pani rõõmustama kõrva ja ajas ka need, kel seni polnud põhjust laval tantsu lüüa, laudade vahel tantsujalga keerutama.

Kohvilaua veeres juteldes ja eeskava jälgides möödus aeg kiiresti. Rõõmus meel ja hea tunne südames andsid kindlustunnet, et hoolimata argipäeva muredest, meie pensionärid pead norgu ei lase – on elujaatavad ning optimistlikud.