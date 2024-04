Suursaarte parvlaevaliinidele vedaja leidmiseks korraldatud rahvusvahelisele hankele esitas tähtajaks, 28. märtsiks ainsa pakkumise praegune teenindaja, Tallinna Sadamale kuuluv TS Laevad.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas ütles ERRile, et riigihanke tulemusotsuste vormistamisega ei lähe väga kaua, kuna tehti ainult üks pakkumus. Pakkujate kvalifitseerimine ja vastavushindamine saab eeldatavalt tehtud järgmiseks nädalaks. Hanke vastu tundis huvi kokku küll kolm Eesti ettevõtet ning üks Norra ettevõte.

Ruubas ütles Hiiu Lehele, et põhimõttelisi muudatusi uus leping reisijate jaoks kaasa ei too. Ära märkis ta selle, et uue lepinguga on tagatud kliendile abi klienditoe telefoni kaudu, mis töötab pikemalt. Telefonitsi saab sellega ühendust alates 30 minutit enne päeva esimese reisi väljumist kuni päeva viimane reis on saabunud sihtsadamasse. Kehtivas lepingus on kasutajatugi avatud kella 8–20ni.

Aastateks 2026–2033 Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinide vedaja leidmiseks kuulutas ministeerium riigihanke välja mullu novembris. Vaidlustuste tõttu lükati hanke tähtaega mitu korda edasi.