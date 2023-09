PARTIARH HIIUMAAL | Kirikupea külastab saare erinevaid pühakodasid

Eestis visiidil viibiv Tema Pühadus Oikumeeniline Patriarh Bartolomeus külastab esmaspäeval Kuriste kirikut, kus pidas hingepalve, taasõnnistab Puski kiriku ning külastab Kõpu endist kirik-koolimaja. Teisipäeva hommikul külastab kirikupea Malvaste kabelit.

Kuriste kirikus peetud hingepalvusel peetud kõnes rääkis patriarh Liibüa loodusõnnetuse valguses, et inimkond on kõik kui üks ihu. Saab mõni ihuliige haiget, saame haiget me kõik. Tema Pühadus märkis, et tal on au ja hea meel viibida lisaks Tallinnale ka mujal Eestis, sealhulgas Hiiumaal.