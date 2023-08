Parim jumestuskreem on meigikoti tähtsaim toode

Nii kui tuua jutuks jumestuskreem, liigub mõte meigimaailma. Ja see pole vale. Jumestuskreem on kosmeetikatoode, mille abil peidetakse naha puuduseid ning ühtlustatakse naha tooni, misläbi on loodud hea aluspõhi ülejäänud meigile. Samal ajal on jumestuskreem aga midagi enamat kui vaid väike tuub, mis peidetud kosmeetikakotti. See on üks mitmekülgsemaid tooteid kogu kosmeetikamaailmas!

Mida parim jumestuskreem tähendab?

Alati ei pruugi jumestuskreemina kasutatav toode olla just selle nime all. Mitmed Avène tooted on saanud endale nime, mis annab paremini edasi nende mitmekülgseid funktsioone, ent on suurepärased täitmaks jumestuskreemi rolli.

Näiteks on Apotheka Beauty Avène valikus matistav emulsioon, mis sobib meigialuseks kreemiks ning hoiab rasu kontrolli all ja niisutab. Või siis Avène jumet ühtlustav SPF30 punetusevastane näokreem. Selgelt parim jumestuskreem neile, kelle jaoks õhetav nahk on pidev murekoht.

Kohata võib ka puuderkreemi nimelist toodet. Põhimõtteliselt on tegu sama asjaga, mis jumestuskreem, lihtsalt teisel kujul: kompaktpuuderkeem ei ole mitte vedelal kujul tuubis, vaid kompaktsena karbis. Parim sõber lennureisidele, kui tahaks kaasavõetavate vedelike kogust vähendada või ei viitsi neid lennujaama turvakontrollis kotist välja otsida. Lennusõbralikud on ka paljud IDUN Minerals tooted, mis on samamoodi saadaval Apotheka Beauty valikus.

Üks toode, mitu ülesannet

Jumestuskreemi ülesannetest rääkides võib alustada sellest, milleks see ei ole mõeldud. Mõnikord valitakse tegelikust toonist mitu tooni tumedam toode, sest soovitakse saavutada päevitunud jume, kuid selle asemel on tulemuseks ebaloomulikult tume nägu. Tegelikult aitab päevitunud jumet saavutada hea päikesepuuder. Seega on vaja teada, milleks mingi toode mõeldud on ja mida ühelt või teiselt tootelt oodata võib.

Jumestuskreemi kõige olulisemaks rolliks on olla kattev jumestuskreem, mis peidab väiksemad iluvead ja loob ühtlase tulemuse. Ent sellel on teisigi ülesandeid. Kaasaegsed brändid, teades meie naha vajadusi, on lisanud oma jumestuskreemidesse koostisosi, mis mitte ainult ei kaunista, vaid ka hooldavad. Seega pole see ainult meik – see on hooldus, mis toetab sinu naha tervist päev-päeva järel.

Heaks näiteks on päike. Kuigi kõik armastavad päikese pakutavat soojust ja valgust, siis meie naha jaoks on tegu kahjustava faktoriga. Jumestuskreem on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise, oma nahka päikese eest kaitsta. Tõsi, päris kuumadel ja kõrge UV-indeksiga suvepäevadel võid sa soovida kasutada mitut erinevat toodet maksimaalse kaitse saavutamiseks, kuid väljaspool suvehooaega on piisavalt kõrge SPF-faktoriga parim kauapüsiv jumestuskreem kreem täiesti piisav.

Millist jumestuskreemi valida?

Esiteks, enne kui hakata tooni valima, pead aru saama oma nahatüübist, kuna see mõjutab millist tüüpi jumestuskreemi sa kasutad. Parim jumestuskreem kuivale nahale ja normaalsele nahale on niisutava toimega, samal ajal kui matistav jumestuskreem sobib kombineeritud ja rasuse naha tüüpidele. Rasuse naha jaoks oleks ka hea valida jumestuskreem, mis põhineb vee baasil.

Teiseks, oled vast kuulnud, et jumestuskreemi tooni peaks testima näo ja kaela piirkonnas, mitte käe peal. Aga kas sa tead, kust selline soovitus tuleb? Kuna käenahk on tavaliselt tumedamat tooni, valitseb oht soetada liiga tume jumestuskreem, mis omakorda loob silmapaistva kontrasti näo ning kaela vahel. Viga, mida kõige tihedamini kohtab neil, kes teevad alles esimesi samme meigimaailmas.

Kolmandaks, arvestada tuleb ka aastaaegadega. Mõnes teises riigis ei pruugi see probleem olla, kuid meie laiuskraadi lühenevad-pikenevad päevad mõjutavad selgelt ka seda, kui palju päikest saame. Ehk, kui leiad talvekuudel endale ideaalse tooniga jumestuskreemi, võib see suvisemate kuude saabudes vajada ümberhindamist, kuna nahk päevitub. See mõjutab naha tooni ja võib tähendada, et kevadel ja suvel kannad midagi veidi tumedamat.

Kindlasti leiad Apotheka Beauty valikust endale ideaalselt sobiva jumestuskreemi. Olgu selleks siis Avène Sun toonitud päikesekaitseemulsioon, IDUN Minerals parim looduslik jumestuskreem või mõne teise kvaliteetse brändi pakutav toode. Võta vaid aega ja võid olla kindel, see tasub ära.