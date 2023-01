Paluküla terviseradade arendajad kavatsevad kasutada võimalust ja küsida kultuuriministeeriumilt toetust teenindushoone rajamiseks, mis lisaks radade kasutajatele uusi võimalusi.

Jaanuari lõpuni on avatud kaks uut regionaalsete tervisespordi­keskuste arendustoetuste taotlus­vooru. Toetatakse tervisespordi­keskuste edasiarendamist ning olme- ja teenindushoonete rajamist. Just teenindushoone on see, mis Palu­külas veel puudu. Paluküla tervise­radade haldusjuht Aivo Pere ütles, et nad on valmis esitama toetustaotlust teenindushoone rajamiseks ja selle nimel on juba pikalt eeltööd tehtud.

Hiiumaa spordikeskuse juhataja Martin Lauri rääkis, et ettevalmistus­tööd algasid juba oktoobris ja nüüdseks on ka eskiisprojekt valmis. „Teenindushoone lisaks Pühalepa tervisearadadele uusi võimalusi ja tooks kindlasti külastajaid juurde,“ lisas ta.

Uues teenindushoones luuakse olmetingimused kõigi terviseradade kasutajate jaoks, muuhulgas riietus­ruumid ja pesemisvõimalused. Samuti on spordikeskusel vaja ruume, kus hoida suuski, teha hooldust jalgratastele, spordivahendeid laenutada ning et oleks ka koht, kus hoida rajahooldustehnikat. Sealhulgas lumekahureid ja rajatraktoreid, mis terviseraja varustuses varasematest taotlusvoorudest toetatuna juba olemas.

Hoone esialgne hinnanguline maksumus jääb 500 000 euro kanti, sellest 150 000 panustab Hiiumaa vald, 450 000 eurot on kavas küsida kultuuriministeeriumi toetus­meetmest „Regionaalsete tervise­spordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamine“.