Paide linn müüs päranduseks saadud Hiiumaa kinnistu

Detsembris müüs Paide linn enampakkumisel elamumaa Hiiumaal. Järva Teataja kinnitusel kestis oksjon 9. detsembri pärastlõunani, seal tehti 51 pakkumist ning kinnistu müüdi 15 000 euroga Hiiumaa taustaga mehele. Kärdla linn jääb kinnistust linnulennult 12 kilomeetri kaugusele, meri on mõne­saja meetri kaugusel. Kinnistule puudub ligipääs avalikult kasutatavalt teelt. Kinnistu piirneb kahelt poolt eraomandis oleva teega. Ehitisregistri kohaselt asub 2000 ruutmeetrit suurel kinnistul kasutusel saun-kuur ehitisaluse pinnaga 30 m2.

Paide avalike suhete pea­spetsialist Maarit Nõmme selgituse kohaselt sai mereäärne kinnistu linna omaks seeläbi, et linn päris ühe linnakodaniku vara. Pärandi saamine pole omavalitsustele midagi uut. Aasta varem laekus Paide linna eelarvesse 9000 eurot ühe korteri müügist. Selle korteri sai linn eakalt, kes läks pansionaati elama. Omavalitsus ei pea pärandiks saadud raha kasutama igapäevakulutusteks, vaid sellest võib luua fondi, millest on võimalik aastaid stipendiumi maksta. Ka selline näide on Paides olemas – tuntud maleõpetaja Hillar Hanssoo pärandist makstakse iga aasta 24. veebruaril stipendiume linna andekatele õpilastele.

Hiiumaa valla vara valitsemise korra kohaselt otsustab pärandi ja kingi vastuvõtmise vallavalitsus. Kui asjaga kaasnevad varalised kohustused on suuremad kui sellega kaasnevad õigused, otsustab vallale pärandatud vara või vallale kingitud kingi vastuvõtmise voli­kogu. Viimastel aastatel Hiiumaa valla omandisse pärandina jõudnud kinnistute kohta infot ei ole.