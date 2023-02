Päästekopter ei saanud aidata rikke tõttu

Kaks nädalat tagasi Hiiumaa ranniku lähedal terviserikkega laevakapteni maale toonud politsei merepäästeüksus pidi reageerima, kuna päästekopteril ilmnes tehniline rike ning Eestis ei olnud tol hetkel ühtegi teist päästevõimekusega kopterit. Olukord, kus ühtegi päästekopterit võtta ei olnud, tekitas meedias arutelu, milline peaks olema riigi päästevõimekus. „Hiiumaa merepäästjatelt väga tubli töö!“ ütles politsei- ja piirivalveameti lennusalga juht Rain Jõeveer. Tema sõnul tuli hiidlastel appi tõtata, kuna päästekopter ei saanud Tallinnast ootamatu tehnilise rikke tõttu õhku tõusta. PPA lennusalgal on üle-eestiliseks kasutamiseks kolm kopterit. Kolmest kopterist vähemalt üks on alati valvekorras ja valmis reageerima. „Teised kopterid olid samal ajal korralises hoolduses, üks neist Belgias ja teine Tallinnas. Perioodilises korralises hoolduses käivad kopterid teatud lennutundide järel,“ selgitas Jõeveer, kuidas Eestil polnud tol hetkel kasutada ühtegi päästekopterit. Jõeveer selgitas, et taolistes erandlikes oludes, kus Eestil võimekust ei ole, saab tellida kopteri Soomest. Nii tehti ka seekord, kuid jää- ja ilmaolud võimaldasid õnneks reageerida hiidlastel. Ristnast põhjas paiknenud laev hakkas päästjatele vastu sõitma ning poolel teel anti haige kapten üle ning maale jõudes ootas ees juba kiirabi, kes toimetas mehe Tallinna haiglasse.