Hiiumaa vallavalitsus tegi kolmapäeval otsuse lõpetada töösuhe Kärdla osavalla vanema Aivar Viidikuga ja juba järgmisel päeval töötas tema asemel senine Emmaste osavalla vanem Tiit Reha.

Reformierakondlase Aivar Viidiku vabastamisele andis rohelise tule ka tema koduerakond, keda vallavanem Hergo Tasuja aprilli alguses koostöö lõpetamise plaanist teavitas. Vallavanem selgitas, et asendaja määramisel on tegu ajutise olukorraga, sest uuest aastast kaovad osavallavalitsused sootuks, kui volikogu 18. aprillil vastavat eelnõud toetab. Viidiku vabastamine ei tulnud Hiiumaa poliitmaastikul väga suure üllatusena. Lahkhelid paistsid avalikult välja juba üsna pikka aega.

„Vallavalitsusest ja koalitsioonist on sellel aastal Reformierakonnale korduvalt teada antud, et vallavalitsuse koostöö Kärdla osavalla vanemaga ei laabu,“ tõdes Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Evelin Lehtsaar. „Samuti on keeruline Kärdla osavalla töötajate ning allasutuste juhtide koostöö temaga.“