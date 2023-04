Ornitoloogiaühing tahab Hiiumaa hoonetele vähem klaasi

Eesti Ornitoloogiaühing sooviks Hiiumaa üldplaneeringus näha sätet, mis vähendaks rannapiir­kondades ehitatavatel hoonetel klaasi kasutamist lindude kaitseks.

Ettepaneku kohaselt tohib kuni 1 kilomeetri kaugusel rannajoonest asuva uue või oluliselt ümberehitatava hoone klaasi või pleksiklaasi osakaal ühe külje kohta ületada 30 protsenti vaid juhul, kui ehitusprojektis või detailplaneeringus on välja toodud lahendused, mis vähemalt 85 protsendi klaasipinna ulatuses vähendavad oluliselt lindude kokkupõrgete riski. Kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste rahastusel ehitatavatele hoonetele ja rajatistele laieneksid nõuded kuni 5 kilomeetri kaugusele rannajoonest.

„Kuna Hiiumaad läbib mitu peamist lindude rändekoridori, on uuringute ja Sõrve sääre kogemuste põhjal alust arvata, et Hiiumaa rannikutel võivad klaasirikkad fassaadid rändlindudele tõsist ohtu valmistada,“ põhjendas nõude lisamise vajadust valla üldplaneeringusse Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse spetsialist Kunter Tätte.