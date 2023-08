Onnilaager koolitab ruumiteadlikke lapsi

Kassari rahvamaja metsatukas ootab avastamist neli värsket onni, mis valminud looduslikest materjalidest, naelte ja kruvideta, laste koostöö tulemusel.

Juba teist korda Kassari Rahvamaja hoovil toimunud onnilaagrit korraldab Arhitektuurikool, mille asutaja ja üks eestvedaja Kaire Nõmm tegutseb Hiiumaa valla arhitektina. Arhitektuurikooli lõi ta aastal 2011 ning viimased kümme aastat on olnud selle juht. Kooli ajendas asutama soov, luua võimalused ruumihariduse õppimiseks ja õpetamiseks. “Mida teadlikumad on inimesed ruumikultuurist, seda sisukamad arutelud saavad ühiskonnas sel teemal tekkida ja see omakorda võimaldab meeldivama elukeskkonna loomist,“ kirjeldas Kaire oma mõtteid Arhitektuurikooli asutamise taga.