Harjumaal Tilgus toimus kahepäevane regatt, kus Dago jahtklubi oli esindatud kolmes klassis: Zoom8 (Rutger Kursson), ILCA 4 (Andres Kuuse, Martin Põllu ja Uku Härmson) ning ILCA 6 (Joosep Grahv).

Rutger tõusis esimese päeva järel tänu veatutele sõitudele esimesele kohale. Teisel päeval õnnestus tal positsiooni hoida ja kuld koju tuua. Rutger ütles, et võitles tugevale tuulele vastu, tegi kodus palju trenni ja kuulas hoolikalt treeneri tähelepanekuid ning see tagas edu.