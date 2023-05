Nimekad investorid tunnevad huvi üürimaja vastu

Kõrgessaare üürimaja projekti investeerimise vastu tundis ainsana huvi Eesti ühe tuntuima raha­tarkuse jagaja Jaak Roosaare osalusega ettevõte.

Vallavanem Hergo Tasuja sõnul otsustatakse Hiiu Invest OÜ-ga koostöö tegemine tänasel vallavolikogu istungil. Suure tõenäosusega tunnistatakse ka Hiiu Investi pakkumine edukaks, kuna vallavanema sõnul peab valla­valitsus investoreid, kellega ka kohtutud, usaldusväärseteks.

Jaak Roosaare partner Hiiu Investis, juhatuse esimees Margo Laul ütles Hiiu Lehele, et nende hinnangul on Hiiumaal olemas nõudlus kvaliteetse üürikinnisvara järele.

„Asjaolu, et pankade kodulaenu väljastamise tingimused Hiiumaale on mõnevõrra karmimad ja eeldavad enamasti lisatagatise olemasolu mandril asuva kinnisvara näol, ei oma antud kortermaja arenduse juures olulist tähtsust,“ märkis Laul.

Roosaare lisas, et varasemalt omatakse ettevõtet Elva Kodu OÜ ja seega ollakse väikelinna üüriäri võlude ja valudega kursis. „Ma ise sain projektist teada Hiiumaa

investeerimisklubis esinedes,“ ütles Roosaare.

Tasuja sõnul esitatakse volikogu positiivse otsuse korral 2. juuniks KredExisse taotlus, saada toetus üürimaja ehituseks. „Positiivse otsuse korral sõlmime Hiiu Investiga osanike lepingu ja loodud Sadama üürimaja äriühingu kaudu asume ehitama,“ ütles valla­vanem.

Positiivne on tema sõnul ka see, et Käinasse plaanitava Viire üüri­maja ehituse osas on samuti investorite huvi olemas. Rahastusmeetmesse saab vald aga minna vaid ühe projektiga. „Aga leppisime kokku, et huvilistega suhtleme juunis edasi, otsimaks võimalusi ka Käinasse korter­maja rajada,“ kinnitas Tasuja.