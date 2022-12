Neljas HMSi toimetised valmis

Klubina alustanud ja novembris 35. tegevusaastat tähistanud Hiiumaa muinsuskaitse selts (HMS)annab veel enne aasta lõppu välja neljanda trükise toimetiste sarjast.

„On rõõm teatada, et veel enne jõulu saab kaante vahele seltsi järjekordne artiklitekogumik,“ teatas seltsi juhatuse liige Maarika Leis-Aste. Seekordses trükises on kokku 11 eriilmelist artiklit – arheoloogiast arhitektuurini ja vabadussõjast Hiiu Kalurini.

MTÜ Hiiumaa muinsuskaitse selts avaldas esimese sellise kogumiku 2016. aastal. Seltsi juhatuse esimees Dan Lukas ütles toona Hiiu Lehele, et toimetiste eesmärgiks on Hiiumaa teemaliste uuringute, uurimuste, mälestuste, artiklite, juttude jms. publitseerimine.

Raamatu „Hiiumaa Muinsus­kaitse Seltsi toimetised nr 4“ esitlus algab Kärdlas neljapäeval,

22. detsembril kell 17 šampanja­baaris Kork, aadressil Sadama 30a.